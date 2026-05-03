La squadra femminile della Roma ha conquistato il suo terzo titolo di campione d’Italia, battendo la Ternana con un punteggio di 2-0 davanti a un pubblico numeroso allo stadio Tre Fontane. La partita ha visto le giocatrici della Roma dominare l’incontro, portando a casa la vittoria in una serata che ha concluso la stagione con una celebrazione di grande festa.

La Roma Femminile si laurea Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, superando la Ternana con un netto 2-0 nella cornice di un Tre Fontane completamente esaurito. Il successo, arrivato con due giornate d’anticipo sulla fine del campionato, sancisce la definitiva consacrazione di un progetto tecnico che in estate sembrava un’incognita e che invece si è trasformato in un dominio assoluto. Sotto la guida dell’esordiente Luca Rossettini, al suo primo incarico in una massima serie femminile, le giallorosse hanno centrato il terzo titolo nazionale nelle ultime quattro stagioni, dimostrando una solidità strutturale capace di resistere anche ai profondi cambiamenti nell’organico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma femminile, uno scudetto targato Giugliano

Notizie correlate

Roma femminile: Capitan Giugliano marca le 100 presenze in NazionaleUn traguardo meritatissimo quello di Manuela Giugliano che è entrata ufficialmente nel club delle centenarie della Nazionale italiana.

Leggi anche: Roma femminile, capitan Giugliano punta la vetta della classifica marcatrici

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La Roma femminile ha vinto lo Scudetto, il terzo negli ultimi quattro anni; Roma, è festa-Scudetto! 3° Tricolore per le giallorosse. Sassuolo salvo, Juventus quasi in Champions; Vittoria sulla Ternana, Roma campione d'Italia; Calcio donne, la Roma vince lo scudetto: decisivo 2-0 con la Ternana.

Roma F., Bavagnoli: Uno Scudetto speciale, frutto di un lavoro straordinarioGrande soddisfazione in casa Roma Femminile dopo la vittoria contro la Ternana Femminile che ha consegnato alle giallorosse lo Scudetto con due giornate. tuttomercatoweb.com

L'allenatore della Roma Femminile, Rossettini, piange e dedica lo scudetto a Davide Astori: Ha vestito questa maglia...L'allenatore delle campionesse d'Italia parla anche di Manninger. La capitana Giugliano che ha detto no all'Arabia: Stiamo parlando del rinnovo ... corrieredellosport.it

L'allenatore della Roma Femminile, Rossettini, piange e dedica lo scudetto a Davide Astori: "Ha vestito questa maglia..." - facebook.com facebook

L'allenatore della #RomaFemminile, #Rossettini, piange e dedica lo scudetto a Davide #Astori: "Ha vestito questa maglia..." x.com