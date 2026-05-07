Roma controlli straordinari sul litorale | 16 provvedimenti

A Roma, tra Ostia e Fiumicino, sono stati effettuati controlli straordinari sul litorale che hanno portato all’emissione di 16 provvedimenti. L’operazione rientra in una serie di verifiche mirate a monitorare la situazione nella zona. Le autorità hanno svolto ispezioni e controlli, risultando in provvedimenti nei confronti di diverse persone o attività presenti nell’area. I dettagli sui singoli interventi non sono stati comunicati pubblicamente.

Roma, controllo straordinario tra Ostia e Fiumicino: un’inchiesta sul dispositivo che ha portato a 16 provvedimenti. L’operazione messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Ostia appare come uno dei dispositivi più estesi degli ultimi mesi sul litorale romano. Si tratta di un controllo straordinario che ha coinvolto Ostia, Fiumicino e le aree limitrofe, con un’attenzione mirata ai quadranti più esposti al degrado urbano e alla criminalità diffusa. Tra questi rientrano Isola Sacra, la zona delle Vele Rosse e piazza Gasparri, territori che da tempo richiedono interventi continui e coordinati. Per ampiezza e modalità, l’intervento assume i contorni di un’azione investigativa sul territorio, più che di un semplice servizio di routine.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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