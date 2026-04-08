Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, sono stati effettuati controlli straordinari lungo il litorale romano. In questa operazione, due persone sono state arrestate e altre diciannove sono state denunciate. Le verifiche hanno coinvolto più punti della zona, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante il periodo di maggiore afflusso di persone. Le forze dell’ordine hanno continuato a monitorare le aree per tutta la durata delle festività.

Controlli straordinari sono stati effettuati durante le festività di Pasqua e Pasquetta lungo il litorale romano. I carabinieri della compagnia di Ostia hanno mobilitato un contingente di 150 militari, supportati da 80 pattuglie. Il bilancio finale dell’operazione ha portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia di 19 individui, di cui 5 per guida sotto l’effetto di alcol. In aggiunta, oltre 30 persone sono state sanzionate e segnalate al Prefetto per uso di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno risposto in modo tempestivo e risolutivo a oltre 60 richieste di intervento giunte alla centrale operativa di Ostia nella sola giornata di Pasquetta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli sul litorale, 2 arresti e 19 denunce

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