Nella notte del 7 febbraio a Roma, si sono verificati cinque attacchi contro senzatetto stranieri, attribuiti a tre giovani denunciati dalle forze dell’ordine. Durante le operazioni, sono stati trovati in loro possesso una copia del Mein Kampf e uno sfollagente telescopico, strumenti utilizzati nelle aggressioni. Le autorità hanno confermato le denunce e la presenza di elementi che indicano un comportamento violento e motivato da intenti razzisti.

Una lettura del Mein Kampf e via con la “ caccia all’uomo ” armati di uno sfollagente telescopico: erano state cinque le aggressioni a sfondo razziale messe in atto a Roma da tre ragazzi nella notte del 7 febbraio scorso. I tre sono stati perquisiti e denunciati dalla polizia e uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Tutto era iniziato nella zona della stazione Termini, percorsa in auto dai giovani con l’obiettivo di prendere di mira persone di origine straniera e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale e, allo stato, rimaste ignote. L’ultima tra le cinque aggressioni era stata interrotta all’improvviso per il sopraggiungere di alcune persone.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roma, cinque aggressioni in una notte contro senzatetto stranieri: denunciati tre giovani. Avevano anche una copia del Mein Kampf

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