Raid razzisti a Roma caccia all' uomo contro stranieri e senza dimora Trovato anche un Mein Kampf

A Roma, lungo le strade vicino alla stazione Termini, si sono verificati diversi atti di violenza contro stranieri e senza dimora, con alcuni episodi che hanno coinvolto gruppi di persone che agivano in modo aggressivo. Durante le indagini sono stati trovati anche alcuni testi di propaganda nazista, tra cui un volume molto noto. La polizia sta cercando di identificare i responsabili di queste aggressioni e di ricostruire quanto accaduto.

Una vera e propria serie di spedizioni punitiva a sfondo razziale tra le strade che costeggiano la stazione Termini di Roma. Una notte di caccia all'uomo armati di spranghe ricostruita dalle indagini della digos e della polfer di Roma che hanno portato, nelle ultime ore, all'esecuzione di una.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Stefano Massini porta in scena “Mein Kampf” al Comunale di CarpiStefano Massini, scrittore, drammaturgo, narratore, venerdì 13 marzo porta in scena al Teatro Comunale di Carpi "Mein Kampf", il libro-manifesto...