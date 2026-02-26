Oggi si parla di un progetto che riguarda il futuro della città, con interventi strategici previsti per la realizzazione del nuovo stadio della squadra di calcio. La discussione si concentra sulle procedure e sui passaggi necessari per portare avanti l’opera, senza entrare nel merito di eventuali controversie o decisioni giudiziarie. L’attenzione è rivolta alle tappe che devono essere rispettate per completare il percorso.

Il sindaco Gualtieri celebra il via libera al nuovo stadio della As Roma, simbolo di futuro e rigenerazione per Pietralata. Oggi per Roma è una giornata di grande rilevanza. Il nuovo stadio della As Roma non rappresenta soltanto un impianto sportivo: si tratta di un progetto che incarna il futuro, la rigenerazione e la fiducia nella capacità della città di realizzare opere di elevata qualità, contribuendo alla riqualificazione di un intero quadrante come Pietralata. Queste le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a seguito del via libera ottenuto in giunta capitolina al Piano di Fattibilità Tecnico Economica (Pfte) riguardante lo stadio della As Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Stadio Roma: Gualtieri, e’ progetto che parla di futuro, avanti con interventi strategici

Stadio Roma, Gualtieri sulla consegna del Progetto di fattibilità: “Un passo in avanti decisivo, ringrazio i Friedkin”C’è il tanto atteso passo in avanti sui lavori per lo Stadio dell’As Roma nella capitale.

Stadio Roma, consegnato progetto di fattibilità. Gualtieri: “Passaggio decisivo”(Adnkronos) – “La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) da parte dell’As Roma rappresenta un passaggio decisivo nel percorso...

STADIO PIETRALATA: Progetto CONSEGNATO! Friedkin vincono!

Temi più discussi: Il sindaco Gualtieri accelera: Stadio Roma, nel 2027 via ai cantieri. E sul Flaminio…; Nuovo stadio Roma a Pietralata: la Giunta approva la delibera; Nuovo stadio Flaminio della Lazio: il Campidoglio favorevole. Venti gli enti interessati, il nodo è la Soprintendenza; Stadio della Roma a Pietralata, la Giunta è pronta a confermare il pubblico interesse.

Stadio della Roma a Pietralata, il Campidoglio approva la delibera: sarà da 60mila posti. Gualtieri: «Progetto parla di futuro»Stadio della Roma a Pietralata, è arrivato il via libera della giunta di Roma Capitale alla delibera. Il provvedimento sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti e, ... ilmessaggero.it

Nuovo stadio della Roma: dalla Giunta l'ok alla delibera per l'impianto di Pietralata. Gualtieri: «Un progetto che parla di futuro»Il provvedimento sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti e, nelle prossime settimane, sottoposto al voto definitivo dell'Assemblea ... roma.corriere.it

La Giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera per la presa d’atto della verifica di ottemperanza del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo stadio della As Roma x.com

Nuovo Stadio della Roma: si entra nel vivo! Il consigliere Marinone ha annunciato i prossimi passaggi istituzionali per il progetto dello stadio della Roma: Domani votazione in Giunta 2-6 marzo discussione nelle Commissioni capitoline 10-12 ma facebook