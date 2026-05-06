Roma Manna in pole come DS | primo contatto positivo

La Roma sta valutando diverse opzioni per il ruolo di direttore sportivo, con il nome di Manna che si avvicina a una possibile nomina. Oggi si è svolto il primo incontro tra il dirigente e i rappresentanti del club, risultato positivo. La società continua a seguire vari profili e a pianificare i prossimi passi per completare la scelta. La decisione finale ancora non è stata annunciata ufficialmente.

La Roma resta alla ricerca del nuovo architetto per l’area sportiva. Nella giornata odierna, i vertici del club capitolino hanno avuto un primo, significativo contatto con Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli, individuato come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Frederic Massara in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo De Santis ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma, l’incontro tra le parti è stato descritto come estremamente positivo e costruttivo, gettando le basi per un possibile trasferimento del dirigente a Trigoria. L’impressione reciproca lasciata dal colloquio sembra aver convinto la proprietà giallorossa a puntare con decisione su Manna, considerato l’obiettivo prioritario per avviare il nuovo corso tecnico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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