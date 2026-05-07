Tre giovani sono stati denunciati a seguito di un’operazione di polizia a Roma, dove sono stati trovati armi improprie e una copia del “Mein Kampf” durante le perquisizioni domiciliari. Le autorità hanno condotto gli accertamenti nel quadro di un’indagine legata a una “caccia all’uomo” contro stranieri. I dettagli delle perquisizioni e dei sequestri sono stati comunicati dalle forze dell’ordine.

Roma, stazione Termini,3 giovani si sarebbero incontrati armati di uno sfollagente telescopicoed altre armi improprie, il possibile obiettivo? Fare una sottospecie di “caccia all’uomo”: quella che sembra essere una spedizione punitiva a sfondo razziale. Secondo una prima ricostruzione,il probabile obiettivo dei ragazzi erano persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, che sarebbero state “scelte” in modo totalmente casuale. Le indagini sono state avviate dagli agenti della digos e dalla Polizia ferroviaria di Roma, terminate con delle perquisizioni domiciliari ed una denuncia per due maggiorenni euna misura cautelare in comunità per un minore.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, ‘caccia all’uomo’ contro stranieri: denunciati 3 giovani

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