Omicidio Massa tribunale dei minori sui tre ragazzi stranieri coinvolti | ‘non sovraesporli’

Il tribunale dei minori ha deciso di non rendere pubblici i nomi dei tre ragazzi stranieri coinvolti nell'omicidio avvenuto a Massa. La decisione è stata presa per tutelare la loro privacy e per evitare che siano sottoposti a una maggiore esposizione. La corte ha sottolineato che i minori hanno il diritto di non essere sovraesposti, anche in casi di cronaca delicata come questo.

Salgono a cinque i soggetti indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito mortalmente in piazza Felice Palma, nel centro di Massa, nella notte tra sabato e domenica. Ai tre soggetti già identificati nelle scorse ore – un minorenne di 17 anni e due maggiorenni, Ionut Alexandru Miron ed Eduard Alin Carutasu – si aggiungono ora altri due minorenni. Dei due maggiorenni arrestati uno non ha risposto al pm, l’altro ha fatto delle affermazioni fornendo una sua versione dei fatti che la procura sta valutando. Fra i tre minori indagati invece uno solo è sottoposto a misura e si trova in stato di detenzione nel Centro di Prima Accoglienza di Genova, in attesa che si celebri l’udienza di convalida.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Omicidio Massa, tribunale dei minori sui tre ragazzi stranieri coinvolti: ‘non sovraesporli’ Pm Massa, '5 identificati per omicidio Bongiorni, tre sono minori'Ci sono cinque identificati dai carabinieri per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. Bambini del bosco, psichiatri sgomenti: “E’ crollata la dignità del Tribunale dei minori”. “Buttati anni di studi sui minori”«Attaccare il legame bambino-madre pone le condizioni che possono favorire un grave disturbo mentale»: Vittorino Andreoli, grande psicanalista, in...