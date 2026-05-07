Roma blitz della Guardia Costiera di Fiumicino | sequestrate oltre 5 tonnellate di pesce

Nella giornata del 7 maggio 2026, la Guardia Costiera di Fiumicino ha condotto un intervento che ha portato al sequestro di oltre cinque tonnellate di prodotto ittico. L’operazione si è svolta a seguito di un’attività investigativa durata diversi mesi, finalizzata a controllare il rispetto delle normative sulla pesca e sulla commercializzazione del pesce. Sono stati eseguiti controlli presso un sito di stoccaggio e distribuzione nella zona portuale.

Fiumicino, 7 maggio 2026 – All’esito di una complessa e articolata attività investigativa conseguenza di ispezioni e controlli e di riscontri documentali, nonché delle informazioni raccolte sul territorio, personale militare della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Roma Fiumicino, sotto il coordinamento del Centro Controllo Area Pesca di Civitavecchia, ha proceduto all’ispezione di un esercizio commerciale operante nel settore della vendita all’ingrosso di prodotti ittici operante nella Capitale. Ivi giunti i militari hanno riscontrato gravi illeciti in materia di tracciabilità di un ingente quantitativo di prodotto che, pronto alla commercializzazione, stava per essere immesso sul mercato senza nessuna documentazione che ne ha attestasse la lecita e regolare provenienza.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Blitz della guardia costiera, sequestrati 11 chili di pesceSequestrati oltre 11 chili di “neonata” dopo un blitz della guardia costiera in diverse pescherie della zona nord di Messina. Controlli della guardia costiera, sequestrati oltre 3.200 chili di pesceLa capitaneria di porto di Gaeta nell'ultimo mese ha portato avanti diverse operazioni che hanno permesso di sequestrare circa 3200 chilogrammi di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Blitz a Termini: sequestrati 160 kg di cibo avariato e chiusi ristoranti etnici; Al via a Roma il progetto On the Road 2026. Giovani in campo per la sicurezza - Quotidiano La Voce; Naufragio di Cutro, Report: Cosa si sta cercando di tutelare?; Pesca sportiva in mare, arriva l'app obbligatoria: cosa cambia da oggi con RecFishing. Roma, sequestrate oltre 5 tonnellate di pesce scadutoLa Guardia costiera di Fiumicino ha bloccato un’ingente partita di prodotti ittici destinati alla vendita nonostante la data di scadenza fosse già ampiamente superata ... rainews.it Blitz della guardia costiera: sequestrate 112 tonnellate di pesceDiciotto tonnellate di pesce congelato dal 2020 e pronto per essere venduto in queste ultime settimane; è solo una piccola parte delle complessive 112 tonnellate sequestrate dalla Capitaneria di Porto ... rainews.it Controllo della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Genova durante una missione coordinata dall’Agenzia europea di controllo della pesca. Al comandante contestate due sanzioni da 2 mila euro e sette punti su titolo professionale e licenza - facebook.com facebook Buona festa dei lavoratori dalla Guardia Costiera x.com