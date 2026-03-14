Controlli della guardia costiera sequestrati oltre 3.200 chili di pesce

La capitaneria di porto di Gaeta ha effettuato numerosi controlli nel corso dell’ultimo mese, durante i quali è stato sequestrato un totale di circa 3.200 chili di pesce. Il pesce, fresco, surgelato o decongelato, era destinato principalmente alle attività della ristorazione. Le operazioni hanno coinvolto diversi punti di controllo lungo la costa.

La capitaneria di porto di Gaeta nell'ultimo mese ha portato avanti diverse operazioni che hanno permesso di sequestrare circa 3200 chilogrammi di pescato fresco, surgelato o decongelato, destinato principalmente al settore della ristorazione. Elevate multe per circa 12 mila euro. Tutte le attività sono state condotte sotto il coordinamento della direzione marittima del Lazio e in collaborazione con le Asl di Latina e di Frosinone, competenti per territorio. Le ispezioni hanno interessato numerosi esercizi commerciali, punti vendita della grande distribuzione, mercati ambulanti e attività di ristorazione nei comuni di Gaeta, Fondi, Itri, Formia, Minturno e Cassino, focalizzandosi sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità, etichettatura, rintracciabilità e corretta conservazione dei prodotti ittici. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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