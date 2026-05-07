Roma Berrettini umiliato al primo turno da Popyrin | Lasciatemi solo nel mio dolore

Il giocatore italiano è stato sconfitto al primo turno di un importante torneo internazionale, perdendo in due set contro un avversario sconosciuto. Dopo la partita, ha chiesto di essere lasciato solo, esprimendo il suo stato d’animo. La sconfitta rappresenta un’eliminazione precoce dalla manifestazione, che si è conclusa con un risultato inatteso. La gara si è svolta in un’atmosfera tesa, con il pubblico che ha assistito alla vittoria dell’avversario.

L’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia è finita ancora prima di cominciare davvero. Sul Centrale del Foro Italico, il romano è stato eliminato subito al primo turno dall’australiano Alexei Popyrin, che si è imposto in due set con un netto 6-2, 6-3, lasciando pochissimo spazio alla reazione dell’azzurro. Una sconfitta pesante, non soltanto per il risultato. Il romano è apparso spento, senza ritmo e soprattutto lontano dalla sua miglior versione nei colpi che da sempre rappresentano il suo marchio di fabbrica. Il servizio ha funzionato a intermittenza, con appena due ace, tre doppi falli e una percentuale troppo bassa di prime in campo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, Berrettini umiliato al primo turno da Popyrin: "Lasciatemi solo nel mio dolore" Notizie correlate Delusione Berrettini: eliminato al primo turno a Roma da Popyrin. Crollo in classificaSi infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali BNL... Berrettini, un'altra giornata da dimenticare: saluta Roma al primo turno. Vince Popyrin in due setSi conclude già al primo turno l’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma, il torneo di casa e quello più amato, che tuttavia non è... Contenuti di approfondimento Si parla di: ATP Roma 2026, Berrettini: Voglio provare a godermi questo torneo. Internazionali, Berrettini deluso dopo eliminazione: Non mi sono goduto RomaMatteo Berrettini 'soffre' agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Roma, battuto dall'australiano Alexei Pop ... adnkronos.com Internazionali di tennis, Berrettini eliminato al primo turno a Roma da Popyrin. Crollo in classificaSi infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali BNL ... iltempo.it