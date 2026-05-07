Internazionali flop Berrettini | perde al primo turno con Popyrin e saluta già Roma

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno degli Internazionali di Roma, perdendo in due set contro Alexei Popyrin con i parziali di 6-2, 6-3. La partita si è conclusa nel secondo giorno di competizione, segnando l’uscita precoce del tennista italiano dal torneo.

6-2, 6-3. Con questi parziali Matteo Berrettini ha perso al primo turno degli Internazionali contro Alexei Popyrin e ha salutato già Roma al secondo giorno di partite. Tanta delusione per il match dell’italiano, che non ha mai dato la sensazione di essere in forma e non ha mai messo in difficoltà Popyrin se non nella fase iniziale. A Cagliari – al Challenger – era arrivato qualche segnale positivo, ma a Roma è arrivato un altro passo indietro. Una partita che ha visto un Berrettini diverso tra primo e secondo set, ma con un fattore comune: Popyrin è sempre stato in controllo. Entrando nel dettaglio del match, nel primo set Berrettini era anche partito bene, procurandosi la prima palla break (e unica poi del match) nel terzo game del primo set, sull1-1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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