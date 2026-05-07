Internazionali oggi Berrettini-Popyrin – Diretta

Oggi si disputa il primo turno del torneo Masters 1000 di Roma, con Matteo Berrettini che affronta l’australiano Alexei Popyrin. L’incontro si gioca giovedì 7 maggio e sarà trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming. Per il tennista italiano, questa partita rappresenta il suo debutto agli Internazionali d’Italia 2026.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming – nel primo turno del Masters 1000 di Roma. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati nel Challenger di Cagliari, mentre a Madrid era stato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Alexander Zverev vs Alexander Blockx Semi-Final Highlights | Madrid 2026 Notizie correlate LIVE Internazionali, alle 11 Berrettini sfida Popyrin. Paolini in campo non prima delle 13 Ecco cosa c'è sul menù oggi: ?Campo Centrale: ore 11: Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini non prima delle 13: Jasmine... Berrettini-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingGiovedì 7 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile: sarà... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv; Internazionali d’Italia, oggi Berrettini-Popyrin: orario e dove vederla in tv; Berrettini-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Popyrin-Berrettini: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match. Internazionali, oggi Berrettini-Popyrin – Diretta(Adnkronos) – Matteo Berrettini fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro sfida l’australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming – nel pr ... pianetagenoa1893.net Popyrin - Berrettini diretta, segui live la sfida degli Internazionali di Roma oggiMatteo gioca in casa e fa il suo l'esordio nel torneo che l'ha visto esplodere nel grande tennis: tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma giovedì 7 Il plotone azzurro è pronto a invadere il Foro Italico. Oggi in campo riflettori puntati su Berrettini (vs Popyrin), Paolini (vs Jeanjean) e il derby Pellegrino-Nardi. Sinner esordirà nella giornata di sabato 9 maggio, sfi - facebook.com facebook Il potenziale cammino di Jannik Sinner verso il titolo a Roma R1 - Bye R2 - Ofner / Michelsen R3 - Mensik / Berrettini / Popyrin R4 - Fils / Tiafoe / Sonego QF - Shelton / Rublev / Davidovich Fokina / Nakashima SF - Auger-Aliassime / Medvedev / Cobolli / Va x.com