Bologna-Roma Gasperini non può sbagliare l' ultimo assalto Champions | il pronostico

La sfida tra Bologna e Roma si presenta come un'occasione decisiva per le ambizioni europee dei giallorossi. La partita arriva in un momento complicato, con la squadra ancora scossa dall'incidente che riguarda l'ex allenatore e con la necessità di ottenere punti fondamentali in classifica. L'allenatore nerazzurro ha dichiarato che questa sarà l'ultima chance per la squadra di agguantare un posto in Champions League.

Trafserta delicatissima per i giallorossi, turbati anche dal caso Ranieri: per mantenere viva la speranza del quarto posto, servono tre punti La sfida del Dall'Ara produce grandi motivazioni soltanto per la Roma, ancora in piena corsa per l'Europa: staccata di 5 punti dalla Juve, cercherà nel finale di stagione di recuperare la quarta posizione per centrare l'obiettivo Champions. Scopriamo pronostico e quote di Bologna-Roma, in programma sabato 25 aprile alle ore 18. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! A differenza della Roma, il Bologna sembra ormai tagliato fuori dalla corsa verso l'Europa.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna-Roma, Gasperini non può sbagliare l'ultimo assalto Champions: il pronostico Notizie correlate Roma-Pisa, per Gasperini vietato sbagliare nella corsa Champions: il pronosticoLa trentaduesima giornata si apre con l'anticipo del venerdì tra i giallorossi e l'ultima in classifica: il tecnico vuole vincere e mettere pressione... Champions League, la Roma non può più sbagliare: troppo lungo il digiunoLa Roma non assaporava l’aria della massima competizione europea dal 2019, una lacuna che pesa enormemente sul bilancio e sulle ambizioni del club. Altri aggiornamenti Temi più discussi: AS Roma - sito ufficiale; Le probabili formazioni di Bologna-Roma (Serie A); Italiano, con il Bologna sarà addio: dalla Roma al Napoli, futuro in una big; Roma, scatta l’ora dei rientri: Gasperini ritrova 3 titolari in vista del Bologna. Bologna-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Bologna e Roma è in programma sabato 25 aprile alle ore 18 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com Bologna-Roma, ballottaggio Dybala-El Sha. Domani la conferenza di GasperiniLa Roma si è riunita a Trigoria in vista della sfida contro il Bologna: ecco le ultime notizie dalla Capitale. siamolaroma.it Col #Bologna torna il “recordman” #DiBello, habitué con la #Roma Sono 33 gli incroci, con 20 vittorie per i giallorossi, 6 pareggi e 7 sconfitte. In stagione i due successi con #Genoa e #Cremonese @gabrielefasan #ASRoma #BolognaRoma #SerieA x.com Rassegna stampa - Non ci saranno per Bologna-Roma: il rientro di Dallinga e Casale è previsto per la partita successiva contro il Cagliari https://www.1000cuorirossoblu.it/bologna/bologna-situazione-infortunati-dallinga-casale-puntano-cagliari/ - facebook.com facebook