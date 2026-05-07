Rocco Hunt in concerto alla festa patronale di Torremaggiore

Dal 13 al 15 giugno 2026, Torremaggiore ospiterà la Festa Patronale dedicata a San Sabino, un evento tradizionale molto atteso dalla comunità locale. Durante la celebrazione, si terrà anche il concerto di Rocco Hunt, uno degli artisti più popolari del panorama musicale italiano. La manifestazione coinvolge diverse iniziative religiose e culturali, attirando numerosi partecipanti e visitatori nella città.

Torremaggiore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell’anno: la Festa Patronale in onore di San Sabino, in programma dal 13 al 15 giugno 2026. Tre giorni intensi in cui fede, tradizione, cultura e spettacolo coinvolgeranno l’intera comunità e migliaia di visitatori.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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