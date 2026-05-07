Il rapper Rocco Hunt sarà tra gli artisti principali della Festa Patronale di San Sabino a Torremaggiore. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e prevede vari eventi e spettacoli. La presenza dell’artista, noto per le sue hit di successo, ha attirato l’attenzione di molti cittadini. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diverse iniziative culturali e musicali.

ROCCO HUNT protagonista della Festa Patronale di San Sabino: Torremaggiore pronta a vivere tre giorni di fede, tradizione e spettacolo dal 13 al 15 giugno 2026 Torremaggiore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell’anno: la Festa Patronale in onore di San Sabino, in programma dal 13 al 15 giugno 2026. Tre giorni intensi in cui fede, tradizione, cultura e spettacolo coinvolgeranno l’intera comunità e migliaia di visitatori provenienti da tutto il territorio. Grande protagonista del cartellone civile sarà Rocco Hunt, attesissimo per il concerto finale di lunedì 15 giugno in Piazzale Palma e Piacquaddio, pronto a regalare alla città una serata di musica ed energia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rocco Hunt alla Festa Patronale di Torremaggiore

Notizie correlate

Rocco Hunt al 400esimo della Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale: l’annuncio in anteprimaMonreale – Prende forma il cartellone per un anniversario che Monreale aspettava da tempo.

Festa del SS. Crocifisso a Monreale: oltre 84mila euro per Rocco Hunt in concerto il 2 maggioPer la 400ª edizione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, Monreale avrà un ospite d’eccezione: Rocco Hunt si esibirà in concerto sabato 2...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto, Mondello Festival e street food: cosa fare nel weekend del Primo Maggio; Il rapper campano Rocco Hunt allo Festa del SS. Crocifisso di Monreale (PA); Monreale, i concerti di Nina Zilli e Rocco Hunt in piazza: accessi limitati per sicurezza; Scaletta Concertone Roma: chiudono la serata Rocco Hunt, Arisa e BigMama.

Rocco Hunt alla Festa Patronale di TorremaggioreROCCO HUNT protagonista della Festa Patronale di San Sabino: Torremaggiore pronta a vivere tre giorni di fede, tradizione e spettacolo dal 13 al 15 giugno ... ilsipontino.net

ROCCO HUNT protagonista della Festa Patronale di San Sabino a TorremaggioreTORREMAGGIORE — Torremaggiore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari della propria storia: la Festa Patronale in onore di San Sabino, in programma dal 13 al 15 giugno 2026 ... statoquotidiano.it

Rocco Hunt ha cantato la sua "La più bella del mondo" sul palco del #Concertone Primo Maggio Roma. Andrea Falanga l'ha interpretata in LIS per #1M2026 Accessibile a cura di #RaiPubblicaUtilità - facebook.com facebook