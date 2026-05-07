Rocco Hunt alla Festa Patronale di Torremaggiore

Da ilsipontino.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper Rocco Hunt sarà tra gli artisti principali della Festa Patronale di San Sabino a Torremaggiore. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e prevede vari eventi e spettacoli. La presenza dell’artista, noto per le sue hit di successo, ha attirato l’attenzione di molti cittadini. La festa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diverse iniziative culturali e musicali.

ROCCO HUNT protagonista della Festa Patronale di San Sabino: Torremaggiore pronta a vivere tre giorni di fede, tradizione e spettacolo dal 13 al 15 giugno 2026 Torremaggiore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell’anno: la Festa Patronale in onore di San Sabino, in programma dal 13 al 15 giugno 2026. Tre giorni intensi in cui fede, tradizione, cultura e spettacolo coinvolgeranno l’intera comunità e migliaia di visitatori provenienti da tutto il territorio. Grande protagonista del cartellone civile sarà Rocco Hunt, attesissimo per il concerto finale di lunedì 15 giugno in Piazzale Palma e Piacquaddio, pronto a regalare alla città una serata di musica ed energia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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