Per la 400ª edizione dei festeggiamenti dedicati al Santissimo Crocifisso, a Monreale si terrà un concerto di Rocco Hunt il 2 maggio 2026, con inizio alle 22:00 in piazza Guglielmo II. La manifestazione ha previsto un budget superiore agli 84 mila euro per l’evento musicale, che si inserisce tra le principali iniziative della celebrazione religiosa annuale. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale e i visitatori.

Per la 400ª edizione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, Monreale avrà un ospite d’eccezione: Rocco Hunt si esibirà in concerto sabato 2 maggio 2026 a partire dalle 22:00 in piazza Guglielmo II. L’evento è organizzato dal Comune nell’ambito del programma celebrativo che si svolge dal 25 aprile al 3 maggio. L’incarico è stato affidato alla società catanese Puntoeacapo s.r.l., unica agenzia autorizzata a negoziare le esibizioni live dell’artista in Sicilia per quella data. Il costo complessivo è di 84.700 euro IVA inclusa, finanziati con fondi regionali destinati ai comuni inseriti nell’itinerario Arabo-Normanno dichiarato patrimonio Unesco.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Festa del SS. Crocifisso a Monreale: oltre 84mila euro per Rocco Hunt in concerto il 2 maggio

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