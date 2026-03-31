Rocco Hunt è stato annunciato come possibile artista per il concerto del 2 maggio in occasione del 400esimo della Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale. La notizia, trapelata in anticipo, riguarda l’evento che si svolgerà nella città siciliana e coinvolge una delle principali celebrazioni religiose locali. La conferma ufficiale sulla partecipazione dell’artista è ancora in attesa di comunicazioni definitive.

Monreale – Prende forma il cartellone per un anniversario che Monreale aspettava da tempo. Il 400esimo della Festa del Santissimo Crocifisso si avvicina e l’amministrazione guidata dal sindaco Arcidiacono sta lavorando senza sosta per costruire un programma all’altezza di una ricorrenza così straordinaria. E la prima grande notizia arriva in anteprima: sul palco del 2 maggio salirà Rocco Hunt. Una notizia non ancora ufficiale, visto che l’amministrazione non ha ancora ufficializzato il programma della festa del SS Crocifisso. Una scelta che farà esplodere la piazza monrealese, perché il rapper salernitano è oggi uno degli artisti più amati e ascoltati d’Italia, capace di unire generazioni diverse con una musica che mescola rap, pop e sonorità mediterranee in modo irresistibile. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Rocco Hunt al 400esimo della Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale: l’annuncio in anteprima

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