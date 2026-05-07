Daniele Cavallari ha firmato un nuovo contratto con la squadra, definendolo una vittoria personale. Dopo un inizio di stagione in cui aveva giocato poco, con l’arrivo di un nuovo allenatore e di un altro difensore, è tornato a essere uno dei punti di riferimento della squadra. La partita contro una squadra di primo piano è stata descritta come molto bella da giocare da Cavallari.

Per Daniele Cavallari (nella foto) il rinnovo del contratto è stato "una vittoria personale". Dopo una prima parte di stagione trascorsa nelle retrovie, con l’arrivo di Gill Voria si è messo il passato alle spalle ed è tronato agli antichi splendori, colonna portante della difesa bianconera. Cosa significa, Cavallari, aver messo quella firma? "E’ stata una specie di rivincita. Quando uno non gioca mai non sta bene. Ma io mi sono allenato sempre al massimo, forse anche di più. Per questo, quando è arrivato il mio momento, mi sono fatto trovare pronto: non si giocano 12-13 partite di fila se non si sta bene. Mentalmente non è stato semplice, ho accusato il colpo e ho anche pensato di andare via.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur: Cavallari firma e dà la carica : "Prato? Partita bellissima da giocare"

Notizie correlate

Leggi anche: Le pagelle. Cavallari stecca con il fallo da rigore, Somma in difficoltà. Lipari firma la doppietta, Noccioli si conferma un jolly

Grifone in trasferta a Prato: "Una partita da serie C""Quella che ci attende a Prato è sicuramente una partita da serie C, che viene giocata da due forti squadre in uno stadio tutto esaurito e con una...

Contenuti e approfondimenti

Robur: Cavallari firma e dà la carica : Prato? Partita bellissima da giocarePer Daniele Cavallari (nella foto) il rinnovo del contratto è stato una vittoria personale. Dopo una prima parte di ... sport.quotidiano.net

Robur, arriva la conferma per Cavallari. Presto una decisione su BoccardiDaniele Cavallari indosserà ancora la maglia della Robur. Proprio ieri è arrivata l’ufficialità da parte della società bianconera della permanenza del difensore all’ombra della Torre del Mangia. Per ... lanazione.it