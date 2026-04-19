Domani il Grifone affronterà in trasferta il Prato, in una partita considerata da molti come molto impegnativa. Lo stadio sarà pieno, con una grande affluenza di tifosi di entrambe le squadre. La sfida si svolgerà tra due formazioni di livello, in un contesto di pubblico numeroso. La partita si preannuncia intensa e di qualità, con entrambe le squadre determinate a portare a casa il risultato.

"Quella che ci attende a Prato è sicuramente una partita da serie C, che viene giocata da due forti squadre in uno stadio tutto esaurito e con una bella cornice di pubblico. Sono contento di giocarla e sicuramente forniremo una buona prestazione come a Siena e cercheremo di vincerla per certificare, ancora una volta, che abbiamo disputato un grosso, grosso campionato e vinto meritatamente". L’allenatore Paolo Indiani, quindi, al di là della classifica fra le due squadre, è intenzionato ad allungare la striscia di vittorie nel match che vede i biancorossi, oggi inizio alle 15, impegnati sul terreno dello stadio "Lungobisenzio" di Prato, nel match valido per la quindicesima giornata del girone di ritorno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifone in trasferta a Prato: "Una partita da serie C"

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