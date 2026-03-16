Le pagelle Cavallari stecca con il fallo da rigore Somma in difficoltà Lipari firma la doppietta Noccioli si conferma un jolly

Nella partita, Cavallari sbaglia un rigore e Somma mostra difficoltà in difesa. Lipari segna due volte e Noccioli si dimostra versatile in campo. Michielan commette un errore che apre le marcature e realizza alcuni interventi positivi nel corso del match. La sfida si è giocata con alti e bassi da parte di diversi giocatori, evidenziando momenti di criticità e spunti di miglioramento.

MICHIELAN 5 Peccato per l’erroraccio che sblocca la gara. Qualche altro buon intervento, prima e dopo. Incolpevole sulle altre segnature pratesi. CONTI 6 Titolare con il ritorno alla difesa a tre, soffre di amnesie. Determinante nel finale con il cross per il 3-3. SOMMA 5,5 Non il miglior rientro per il capitano che va in difficoltà con Rossetti. Una sua deviazione involontaria favorisce il gol di Verde. CAVALLARI 5,5 Dopo una serie di ottime prove stecca quella di ieri. Netto il fallo da rigore che costa il raddoppio. Un po’ meglio dopo. NOCCIOLI 6 Non si può dire che non sia un jolly prezioso visto che dopo un girone di andata giocato da centravanti ormai è diventato un esterno a tutta fascia per Voria che lo utilizza nel finale a sinistra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Cavallari stecca con il fallo da rigore, Somma in difficoltà. Lipari firma la doppietta, Noccioli si conferma un jolly Articoli correlati Le pagelle. Al mister e al bomber di giornata la palma dei migliori. Note positive da Ciofi e Cavallari, Giannetti si batteMICHIELAN 6 Non deve compiere interventi risolutori perché gli avanti di casa spesso concludono debolmente. Rigore Cornet Vergara, Tommasi a Open Var: «Il rigore non c’era. Il Var si fa attirare da questo dettaglio, ma non è assolutamente fallo»di Redazione JuventusNews24Rigore Cornet Vergara, Tommasi a Open Var analizza il contatto in area fra i due confermando l’errore commesso dal... Approfondimenti e contenuti su Le pagelle Cavallari stecca con il... Le pagelle. Cavallari stecca con il fallo da rigore, Somma in difficoltà. Lipari firma la doppietta, Noccioli si conferma un jollyMICHIELAN 5 Peccato per l’erroraccio che sblocca la gara. Qualche altro buon intervento, prima e dopo. Incolpevole sulle ... sport.quotidiano.net Le pagelle. Bello: errore e grande reazione. Cavallari battagliero. Bene Zanoni, soddisfazione per Nardi. Ottimo CiofiMICHIELAN 6,5 Intuisce il rigore iniziale. Per il resto è ordinaria amministrazione visto che nelle occasioni migliori per gli ... msn.com