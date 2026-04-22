Supermoto | il Team Undici vola tra podi mondiali e nuova Ducati

Il Team Undici asd, con sede a Gemonio, ha aperto la stagione 2026 della Supermoto ottenendo risultati rilevanti sia a livello internazionale che nazionale. La squadra ha conquistato diversi podi nelle competizioni in calendario, confermando la sua presenza tra le realtà più competitive del settore. Tra le novità, la partecipazione con una nuova Ducati, che ha contribuito a rafforzare la posizione della squadra nelle gare in corso.

Il Team Undici asd, realtà sportiva con base a Gemonio, ha inaugurato la stagione 2026 della Supermoto con una serie di risultati che la pongono ai vertici sia delle competizioni mondiali che nazionali. Il team varesino ha dimostrato un’eccellente preparazione tecnica, portando i propri piloti sul podio in diverse categorie durante gli appuntamenti disputisi tra la Spagna e l’Italia, confermando il valore del lavoro svolto durante l’inverno. L’esordio internazionale e la potenza tecnologica della nuova Ducati. Il percorso stagionale è iniziato nel weekend precedente la Pasqua presso il circuito di Albaida, in Spagna, dove si sono aperte le gare del Mondiale Supermoto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Supermoto: il Team Undici vola tra podi mondiali e nuova Ducati Notizie correlate Leggi anche: Red Bull Ducati Factory MXGP Team, al via una nuova era: debutto mondiale in Argentina per la Desmo450 MX Ducati Lenovo Team ad Austin: tra atmosfera texana e voglia di tornare davantiIl Ducati Lenovo Team è arrivato in Texas per affrontare uno degli appuntamenti più iconici del calendario MotoGP, il weekend del Circuit of the... Altri aggiornamenti Si parla di: Il Team Undici si conferma protagonista nella Supermoto Italiana e Mondiale; Pata Talenti Azzurri FMI, tris tra Motocross, Enduro e Supermoto.