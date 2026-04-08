Un gruppo chiuso sui social, con il nome “Robin Hood”, è stato chiamato davanti al giudice per discutere le misure cautelari. Le accuse riguardano la realizzazione e la vendita di prodotti falsificati di marche note. Le indagini hanno portato alla luce attività illecite che coinvolgono un ampio numero di utenti online, con la piattaforma digitale che funge da canale principale di diffusione.

Un gruppo chiuso, un nome evocativo – “Robin Hood” – e una platea potenzialmente infinita: quella dei social. È da qui che parte l’inchiesta della Procura di Messina che ha scoperchiato un presunto sistema organizzato di vendita di prodotti contraffatti, trasformando dirette online e profili. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Si parla di: Dirette social e vendita di falsi di marca, il gruppo Robin Hood davanti al giudice per le misure cautelari; -3,78% per il titolo Robinhood a causa di una marcata debolezza iniziale.