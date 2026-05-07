Roberto Savi e l’intervista choc | Una belva disumana ha lanciato un avvertimento Intanto è caccia ai complici

Roberto Savi, ex capo del gruppo noto come Uno Bianca, ha rilasciato una lunga intervista per la prima volta dopo più di trent'anni di detenzione. Nel suo intervento, ha descritto le azioni del gruppo e rivolto un avvertimento, definendo uno degli uomini coinvolti come una “belva disumana”. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per individuare eventuali complici dell’organizzazione criminale.

Bologna, 7 maggio 2026 – Non aveva mai parlato, Roberto Savi. Lo spietato c apo della Uno Bianca non aveva mai detto una parola, almeno a giornali e tv, nel corso dei suoi 32 anni di carcere. Un silenzio durato fino all’altra sera, quando nell’intervista a ’Belve Crime’ di Francesca Fagnani ha fatto rivelazioni choc, parlando di “ legami con i servizi segreti ” e di omicidi eseguiti su commissione, come quello “di Pietro Capolungo, un ex carabiniere legato ai servizi dell’Arma”. Verità o menzogne? Per capirlo gli inquirenti andranno a interrogare Savi a Bollate, vicino a Milano, dove il ’corto’, oggi 72enne, sta scontando l’ergastolo. Savi, dunque, si troverà di nuovo faccia a faccia con i magistrati dopo tanto tempo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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