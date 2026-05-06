Nella prima puntata di Belve Crime 2026, Francesca Fagnani ha intervistato Roberto Savi. L’incontro ha attirato l’attenzione dei media e ha riacceso il ricordo di un episodio passato nella memoria collettiva italiana. La puntata ha suscitato discussioni e ha riaperto una ferita mai completamente cicatrizzata, portando alla luce dettagli e riflessioni legate a quei momenti.

L'intervista di Francesca Fagnani a Roberto Savi nel corso della prima puntata di Belve Crime 2026 non è stato soltanto un evento mediatico, ma anche un colpo improvviso alla memoria collettiva italiana; una riapertura brutale di una ferita mai davvero rimarginata. Nel corso dello spin off del programma Belve dedicato alla cronaca nera, il capo della Banda della Uno Bianca è tornato a parlare dopo oltre trent’anni di silenzio e lo ha fatto con dichiarazioni che stanno già incendiando il dibattito pubblico. L’intervista, registrata nel carcere di Bollate e trasmessa su Rai 2, ha rappresentato la prima vera apparizione pubblica di Roberto Savi dalla stagione dei processi degli anni Novanta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belve Crime: l’intervista di Francesca Fagnani a Roberto Savi

Anteprima Belve Crime - Rina Bussone - Martedì 5 maggio in prima serata su Rai2

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