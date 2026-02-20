Open Day per le Scuole del centro multimediale Europa Experience - David Sassoli

Il Parlamento europeo in Italia ha organizzato un Open Day per le scuole presso il centro Europa Experience - David Sassoli, in Piazza Venezia 6c, a Roma. L’evento si svolgerà venerdì 27 marzo 2026 e coinvolgerà studenti e insegnanti di diverse scuole della capitale. L’obiettivo è offrire un’occasione di incontro diretto con le istituzioni europee e favorire la conoscenza delle attività del Parlamento. Durante la giornata, ci saranno visite guidate e laboratori interattivi aperti a tutti i partecipanti. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.

Il centro, aperto nell'ottobre 2022, è a ingresso gratuito e offre contenuti disponibili in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione europea. Si rivolge a tutte le fasce d'età ed è intitolato all'ex Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Dalle 11.00 alle 13.00 il panel istituzionale "Conoscere e vivere l'Europa", consentirà ai partecipanti di approfondire i progetti e le opportunità dell'UE. In particolare, saranno presentati: Europa Experience - David Sassoli resterà aperta per l'intera giornata, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, per consentire ai dirigenti scolastici e ai docenti di visitare gli spazi e conoscere le novità del percorso espositivo.