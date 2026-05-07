Roberta Cavasino responsabile regionale Confintesa Lc Sicilia

Da palermotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Segreteria Nazionale di Confintesa Lc ha annunciato la nomina di Roberta Cavasino come Responsabile Regionale per la Sicilia. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso un documento interno, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione o le modalità di nomina. La notizia riguarda direttamente le strutture regionali dell’organizzazione e le attività che si svolgono nella regione.

La Segreteria Nazionale di Confintesa Lc è lieta di comunicare l’avvenuta nomina di Roberta Cavasino quale Responsabile Regionale Confintesa Lc Sicilia. Cavasino vanta una pluriennale esperienza nel comparto Scuola e una consolidata competenza in materia di Ccnl Comparto Istruzione e Ricerca.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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