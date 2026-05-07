Roberta Cavasino responsabile regionale Confintesa Lc Sicilia

La Segreteria Nazionale di Confintesa Lc ha annunciato la nomina di Roberta Cavasino come Responsabile Regionale per la Sicilia. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso un documento interno, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione o le modalità di nomina. La notizia riguarda direttamente le strutture regionali dell’organizzazione e le attività che si svolgono nella regione.

La Segreteria Nazionale di Confintesa Lc è lieta di comunicare l’avvenuta nomina di Roberta Cavasino quale Responsabile Regionale Confintesa Lc Sicilia. Cavasino vanta una pluriennale esperienza nel comparto Scuola e una consolidata competenza in materia di Ccnl Comparto Istruzione e Ricerca.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Confintesa, Roberta Cavasino nominata vice responsabile provinciale dei Lavoratori della conoscenzaRoberta Cavasino è stata nominata vice responsabile provinciale dei Lavoratori della conoscenza di Confintesa e coordinatrice nazionale dei docenti... Fratelli d’Italia, Luciano Zuccarello nominato responsabile regionale dell’organizzazione in SiciliaSi tratta di uno storico esponente della destra catanese, con oltre 52 anni di militanza politica.