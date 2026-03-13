Confintesa Roberta Cavasino nominata vice responsabile provinciale dei Lavoratori della conoscenza

Roberta Cavasino è stata nominata vice responsabile provinciale dei Lavoratori della conoscenza di Confintesa e assume anche il ruolo di coordinatrice nazionale dei docenti in organico di diritto. La nomina riguarda il settore dei lavoratori legati all’istruzione e alla formazione, e coinvolge specificamente le funzioni di coordinamento a livello nazionale e provinciale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione.

Roberta Cavasino è stata nominata vice responsabile provinciale dei Lavoratori della conoscenza di Confintesa e coordinatrice nazionale dei docenti in organico di diritto. “La professoressa Cavasino - dichiara Giovanni Corrao, responsabile nazionale di Confintesa L.C. - vanta una grande esperienza nel mondo del sindacato scuola e nel mondo della scuola in genere. Sono certo che porterà nuova linfa alla nostra federazione sindacale e a Confintesa in generale. Docente di ruolo con qualificata esperienza sindacale in altra sigla prestigiosa nel mondo della scuola, Cavasino non potrà che far crescere e migliorare la nostra federazione. Siamo solo all’inizio ma già abbiamo in cantiere parecchi progetti per il rafforzamento della federazione e per la tutela del personale del comparto scuola”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Concorso Pnrr, 3 Corrao (Confintesa lavoratori conoscenza): "Sulle soglie di sbarramento osceno silenzio per la scuola secondaria"“Ancora nessuna novità in merito alle soglie di sbarramento per la prova orale del concorso Pnrr 3 dei candidati della scuola secondaria: le anomalie. Leggi anche: De Sisto (FI) nominata Responsabile provinciale Dipartimento Ambiente, Energia e Protezione Civile