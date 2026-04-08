Un nuovo poster di Avengers: Doomsday, condiviso dall’attore che interpreta Doctor Doom, ha attirato l’attenzione degli appassionati. Nel post, sono visibili dettagli che suggeriscono due possibili ritorni di personaggi noti della saga. L’immagine, di natura pasquale, ha suscitato numerose discussioni tra i fan, che cercano di interpretare i segnali nascosti e le implicazioni di questa anteprima. La produzione non ha ancora commentato ufficialmente le possibili sorprese.

Spoiler di Pasqua lanciato dall'interprete di Doctor Doom, che avrebbe anticipato due graditi ritorni condividendo un concept art rivelatore. La star di Avengers Doomsday, Robert Downey Jr., ha celebrato la Pasqua condividendo un coloratissimo concept art a tema Marvel che, a uno sguardo più attento, potrebbe aver rivelato un gustoso spoiler. I fan sono convinti che l'attore, con i suoi auguri, potrebbe aver rivelato alcuni importanti dettagli su ciò che accadrà nel film. Che cosa ha rivelato il concept art di Robert Downey Jr. L'immagine diffusa da Downey mostra il suo nuovo personaggio, il Dottor Destino, con la sua iconica maschera di ferro intento a reggere in mano un cestino pieno di uova pasquali decorate con i simboli degli . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, il poster pasquale di Robert Downey Jr. ha confermato due ritorni attesi?

Robert Downey Jr. potrebbe restare nel MCU come Dottor Destino anche dopo Avengers: Secret WarsLa star del Marvel Cinematic Universe potrebbe rimanere anche in futuro nel franchise dopo aver partecipato ai prossimi due film.

Oscar 2026: Robert Downey Jr. sorprende Chris Evans con il perizoma di Channing TatumUn gentile e sensuale omaggio ha animato la reunion Marvel che ha celebrato l'anniversario di Avengers e l'arrivo al cinema di Doomsday.

AVENGERS: DOOMSDAY (2026) | Robert Downey Jr | Marvel Comics

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Avengers: Doomsday, il poster pasquale di Robert Downey Jr. ha confermato due ritorni attesi?Spoiler di Pasqua lanciato dall'interprete di Doctor Doom, che avrebbe anticipato due graditi ritorni condividendo un concept art rivelatore. movieplayer.it

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr ha svelato nuovi personaggi su Instagram?L'attore ha postato un'immagine di Dottor Destino per gli auguri di Pasqua, ma secondo i fan il post contiene grossi ... cinema.everyeye.it

Robert Downey Jr. ha postato una nuova immagine dedicata a Destino Sulle uova vediamo tutti i loghi di personaggi già confermati per Avengers: Doomsday, come Thor, i Fantastici 4 e gli X-Men, eccetto uno Notate qualcosa di curioso sull’uovo in basso a de - facebook.com facebook

Tanti auguri a Robert Downey Jr. che oggi compie 61 anni! x.com