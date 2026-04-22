Thank god it’s burger friday all' Hard Rock Cafe Roma

Venerdì all'Hard Rock Cafe di Via Veneto si è svolto un evento dedicato alla musica dal vivo e alla buona cucina. La serata ha visto una tribute band dei Red Hot Chili Peppers esibirsi sul palco, accompagnata da un menù speciale. L'evento ha concluso il mese di aprile offrendo al pubblico un'esperienza di intrattenimento musicale e gastronomico in un locale noto per le sue serate a tema.

Un tributo esplosivo ai Red Hot Chili Peppers con i Red on! e un menù leggendario.Il gran finale di aprile con la live music all'Hard Rock Cafe di Via Veneto è dedicato a chi ha fame di musica e sete di energia pura. Venerdì 24 aprile torna “THANK GOD IT’S BURGER FRIDAY”.Non una semplice cena, ma.🔗 Leggi su Romatoday.it She Planned A Murder Over Cheer Tryouts Notizie correlate Hard Rock Cafe Roma, grazie a Dio è il Burger FridayRoma – L’Hard Rock Cafe Roma annuncia il lancio di “THANKS GOD IT’S BURGER FRIDAY”, un nuovo appuntamento mensile dedicato alla celebrazione del... Leggi anche: Hard Rock Cafe Roma: la rivoluzione elettronica di Pete Tong