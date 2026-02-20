Hard Rock Cafe Roma | la rivoluzione elettronica di Pete Tong

Hard Rock Cafe Roma ospita due serate di musica elettronica a causa dell'interesse crescente verso il genere. Pete Tong, famoso DJ britannico, porta i talenti della sua DJ Academy per coinvolgere il pubblico con set energici e coinvolgenti. La location si trasforma in un dancefloor con luci e suoni intensi, attirando appassionati di musica dance. Le serate rappresentano un’opportunità unica per ascoltare dal vivo giovani DJ emergenti. L’evento si svolge questa settimana, con ingressi limitati.

Cosa: Due serate speciali dedicate alla musica house ed elettronica con i talenti della Pete Tong DJ Academy.. Dove e Quando: Hard Rock Cafe Roma, Via Veneto; venerdì 20 e venerdì 27 febbraio 2026, ore 21:30.. Perché: Un’occasione per scoprire l’evoluzione della club culture internazionale attraverso la visione di una leggenda come Pete Tong.. L’Hard Rock Cafe di Roma, storico baluardo della musica internazionale nella Capitale, si trasforma a febbraio in un laboratorio sonoro d’avanguardia. La cornice di Via Veneto, da sempre simbolo della “Dolce Vita”, accoglie le vibrazioni contemporanee della Pete Tong DJ Academy, la prestigiosa scuola fondata da uno dei pesi massimi del DJing britannico e mondiale.🔗 Leggi su Ezrome.it

