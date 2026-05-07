Un giovane è stato arrestato all’alba con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale di armi. Si tratta del figlio minore di una nota tiktoker napoletana, che attualmente si trova a Sharm. La madre ha dichiarato di essere una mamma disperata. Le indagini sono in corso e i dettagli sull’accaduto non sono ancora stati resi noti ufficialmente.

Francesco Pio Bianco, detto Kekko, figlio minore della nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, è stato arrestato all’alba di oggi con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale di armi. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Napoli, diretta dal primo dirigente Mario Grassia, nell’ambito di un’inchiesta che ha coinvolto diversi giovanissimi dei quartieri di Pizzofalcone e Cavone. Il Mattino riporta che l’arresto riguarda un agguato risalente a febbraio 2026, avvenuto nel contesto di una faida tra bande rivali dei quartieri di Montecalvario e Pizzofalcone. L’episodio conferma la preoccupante escalation di violenza che attraversa i vicoli del centro storico napoletano, dove gruppi di giovani si contendono il controllo del territorio.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo per tentato omicidio: lei è a Sharm, “Sono una mamma disperata”

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