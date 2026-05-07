Nel corso di due giorni, si sono verificati due episodi di tensione tra i giocatori del team, con uno scontro tra Tchouameni e Valverde. Dopo il primo episodio in allenamento, ieri, oggi si è verificata una nuova lite, questa volta a causa del rifiuto di Valverde di stringere la mano al compagno. Durante l’incidente, l'uruguaiano ha subito un infortunio che ha richiesto il ricovero in ospedale.

"Il più grave episodio mai visto a Valdebebas". Con questo virgolettato, attribuito ai presenti, il quotidiano spagnolo Marca descrive quanto accaduto in casa Real Madrid. Già ieri c'era stata una prima rissa tra Valverde e Tchouameni, ma oggi la situazione è precipitata, tanto che i due sarebbero arrivati alle mani. Secondo quanto riferito da fonti interne allo spogliatoio dei Blancos a Marca, stamattina Valverde si sarebbe rifiutato di stringere la mano al compagno di squadra prima dell'allenamento, rendendo l'atmosfera della seduta molto tesa, fino a raggiungere il picco massimo del nervosismo nello spogliatoio, dove sarebbe partita una rissa che ha coinvolto più persone.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Real nel caos: due risse in due giorni tra Tchouameni e Valverde. E l'uruguaiano finisce all'ospedale

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