Non è vero che l’Intelligenza Artificiale sta cancellando il lavoro Francesco Profumo

Francesco Profumo afferma che l’intelligenza artificiale non sta eliminando i posti di lavoro, ma sta portando a un rapido cambiamento nel mercato del lavoro. Secondo lui, le competenze richieste devono adattarsi continuamente per rispondere alle nuove esigenze create dall’avanzamento tecnologico. La discussione si concentra sulla necessità di aggiornamenti costanti e di formazione per affrontare questa trasformazione.

Il lavoro non scompare con l’intelligenza artificiale, ma cambia rapidamente e richiede competenze in continua evoluzione. È uno dei temi emersi durante il convegno “Giovani, lavoro e futuro” organizzato a Genova da Cna, dove l’ex ministro dell’Istruzione Francesco Profumo ha analizzato le trasformazioni in corso nel sistema produttivo e nel mercato del lavoro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’intelligenza artificiale sta creando posti di lavoro che prima non esistevano“Cercasi consulente di etica digitale”, “Assumiamo progettisti decisionali”, “Cerchiamo responsabili di sviluppo dell’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale vuole i tuoi file di lavoro: cosa sta chiedendo OpenAINel competitivo mondo dell’intelligenza artificiale, dove ogni azienda cerca di superare i rivali con modelli sempre più sofisticati, la qualità dei...

Altri aggiornamenti su Intelligenza Artificiale.

Temi più discussi: Che cos’è davvero, e cosa non è, l’Intelligenza Artificiale; Intelligenza artificiale e posti di lavoro, perché non sarà un'Armageddon; L’intelligenza artificiale: da strumento scolastico a confidente digitale; Pari opportunità, venerdì a Tursi un convegno su parità di genere e intelligenza artificiale.

Le Pmi licenziano in vista della sostituzione con l’intelligenza artificiale: un azzardo che può costare caroLe piccole imprese riducono il personale in previsione dell'IA, ma senza dati concreti sui reali vantaggi. Un approccio che può costare caro ... ilfattoquotidiano.it

Intelligenza artificiale, tra paure e resistenze: l’ignoranza che frena la crescita professionaleSe ne parla ogni giorno. Nei convegni, nei talk show, nelle aziende, nei corridoi degli uffici. L’intelligenza artificiale è entrata nel dibattito pubblico con una forza che pochi fenomeni tecnologici ... altovicentinonline.it

In Estonia l’intelligenza artificiale si studierà a scuola - facebook.com facebook

No, non è folklore. E no, non è intelligenza artificiale. Mentre il mondo è sull’orlo del caos alimentato da Trump, nello Studio Ovale alcuni pastori evangelici hanno pregato con le mani posate sulla testa del presidente per il successo degli Stati Uniti nella guerr x.com