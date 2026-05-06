A 17 anni, a seguito di un incidente in scooter, è rimasto tetraplegico. Il tribunale aveva riconosciuto un risarcimento superiore a un milione di euro, ma dopo dodici anni la Corte d’Appello ha deciso di revocare tale somma, cancellando l’obbligo di pagamento da parte del Fondo Vittime della strada. La decisione ha suscitato reazioni diverse, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul procedimento o sulle motivazioni della sentenza.

E’ rimasto tetraplegico a 17 anni dopo una caduta con lo scooter: prima il tribunale gli riconosce oltre un milione e 100mila euro ma dopo 12 anni la Corte d’Appello cancella il risarcimento che avrebbe dovuto pagare il Fondo Vittime della strada. Il dramma si era consumato la notte del 25 maggio 2014, a Pesaro. La vittima è Alessandro Moneti che all’epoca aveva appena 17 anni e stava percorrendo in sella al suo scooter via Gradara quando, all’incrocio con via Cagli, aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto violentemente. A prestargli i primi soccorsi era stata una donna che l’aveva trovato già a terra. Da quello schianto aveva riportato terribili conseguenze: tetraplegia, un’invalidità permanente altissima e una vita completamente stravolta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Resta tetraplegico dopo lo schianto. Più di un milione di risarcimento. Ma la Corte d’Appello lo cancella

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