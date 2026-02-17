Hub urbano Forlì candida il centro storico e va a caccia di fondi regionali | Vogliamo rigenerare il cuore della città

Forlì ha deciso di candidare il suo centro storico come hub urbano, puntando a ottenere fondi regionali per riqualificare l’area. La scelta nasce dall’esigenza di rivitalizzare il cuore della città, coinvolgendo attivamente commercianti e residenti. Quattro associazioni di categoria collaborano ormai da mesi per definire progetti concreti, come la riqualificazione di piazze e strade principali.

L'iniziativa punta dunque a trasformare il centro storico in un polo più attrattivo e vivibile, dove commercio, artigianato e spazi pubblici si integrano per valorizzare il tessuto urbano di Forlì Il cuore di Forlì si prepara a una nuova fase di rilancio. Gli assessorati al centro storico e alle attività produttive del Comune hanno avviato, nell'ultimo anno, un percorso condiviso con le principali associazioni di categoria del territorio – Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti – per la creazione di un hub urbano nel centro storico. Il progetto, previsto dalla Legge Regionale numero 12 del 3 ottobre 2023, punta a ottenere importanti risorse regionali con l'obiettivo di accrescere l'attrattività della zona, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la rete commerciale esistente, fungendo da volano per il rilancio socio-economico dell'intera area.