Riposto riceve 300 mila euro dalla Regione per migliorare il mercato del pesce e l’area di sbarco, grazie a un finanziamento destinato a interventi infrastrutturali. La somma deriva da un bando regionale che punta a sostenere le attività di pesca marittima e le strutture ad essa collegate. Il Comune utilizzerà i fondi per rinnovare gli spazi e facilitare le operazioni di carico e scarico. I lavori inizieranno entro pochi mesi, coinvolgendo le imprese locali.

"Si tratta di un finanziamento strategico - dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta - perché investe direttamente su uno dei cuori produttivi della nostra città" Il Comune di Riposto ha ottenuto un importante finanziamento di 300 mila euro dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nell’ambito del bando pubblico denominato ‘Piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca marittima’. Il progetto finanziato, che vedrà la riqualificazione e rifunzionalizzazione del mercato del pesce e il miglioramento delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori del settore, punta a valorizzare una struttura storica e strategica per l’economia cittadina, migliorando al contempo le condizioni operative dei pescatori e degli operatori del comparto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Polaresco, 200 mila euro per la riqualificazione del piano terra: “Nuova area ristoro e servizi rinnovati”

Contrada ottiene 750 mila euro per la riqualificazione stradaleLa Regione Campania ha confermato di aver messo a disposizione 750 mila euro per migliorare le strade di Contrada.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Riposto ottiene 300 mila euro dalla Regione per la riqualificazione del mercato del pesce e dell'area di sbarco.

Nuovo finanziamento per l’edilizia scolastica: la Città Metropolitana di Catania ottiene oltre 1,17 milioni di euro per la riqualificazione della palestra della sede A.M. Mazzei dell’IIS “Leonardo” di Giarre, nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021–2027. #Catania #E - facebook.com facebook