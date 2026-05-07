Gli amministratori giudiziari stanno valutando con attenzione il ricorso presentato dalla società sportiva, concentrandosi sulla salvaguardia del titolo sportivo della squadra. La decisione riguarda la possibile prosecuzione dell’attività e la gestione della squadra in vista delle normative vigenti. La situazione è in fase di analisi e non sono stati ancora comunicati eventuali esiti ufficiali. La vicenda coinvolge aspetti legali e amministrativi legati alla gestione della società sportiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Castellammare di Stabia, mercoledì 6 maggio 2026. In un momento delicato per la Juve Stabia, gli amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa hanno comunicato che il deferimento della Figc, con una penalizzazione di due punti nel prossimo campionato, rappresenta un «risultato straordinario» considerando le avverse circostanze in cui si è operato. La situazione economico-finanziaria del club si è aggravata con l’improvvisa assenza del socio unico Solmate, creando un vuoto gestionale significativo. Inoltre, il nuovo acquirente Stabia Capital, con un capitale sociale di soli 2.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rinvio Juve Stabia: gli amministratori giudiziari esaminano il ricorso con attenzione e prudenza.

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