Servono soldi per pagare gli stipendi siamo stati abbandonati | l’allarme degli amministratori giudiziari della Juve Stabia Futuro a rischio

Gli amministratori giudiziari della Juve Stabia hanno dichiarato che la squadra ha bisogno di fondi per pagare gli stipendi e che si sentono abbandonati. La squadra si trova al settimo posto in classifica con 48 punti, in zona playoff, e viene riconosciuta come una tra le formazioni che praticano il calcio più bello in Serie B. La situazione finanziaria mette a rischio il prosieguo della stagione.

48 punti, settimo posto, zona playoff e la palma di una delle squadre che esprimono il più bel calcio in Serie B. La Juve Stabia sta per concludere un’altra stagione soddisfacente, ma a preoccupare non sono i risultati sportivi, bensì la situazione extra campo da quando la società sportiva gialloblù è finita nella bufera giudiziaria che ha rivelato come il clan D’Alessandro avesse infiltrato ogni livello delle attività calcistiche del club. Dalla gestione dei servizi di biglietteria, alla vendita di bevande, dalle pulizie dei bagni nello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, al settore giovanile e le trasferte. Adesso “servono fondi per pagare stipendi e contributi agli atleti, non lasciate da sola la squadra”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Servono soldi per pagare gli stipendi, siamo stati abbandonati”: l’allarme degli amministratori giudiziari della Juve Stabia. Futuro a rischio Juve Stabia, gli amministratori: “Lasciati soli da Solmate”Tempo di lettura: 2 minutiUn grido d’allarme che contrasta con l’entusiasmo del campo, un paradosso che scuote l’ambiente gialloblù. “Tante calunnie su di noi. Non riusciamo a pagare gli stipendi. Siamo con voi”, il testo della lettera dei Moretti ai dipendenti del Constellation di Crans-MontanaMilano, 5 febbraio 2026 – C’è il dolore “per quanto successo”, c’è la difesa dalle “calunnie dei media”, c’è la volontà di rassicurare i dipendenti...