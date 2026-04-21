Un rappresentante della Lega Serie B ha dichiarato di seguire con attenzione la situazione relativa alla squadra di calcio e di aver intenzione di incontrare gli amministratori giudiziari coinvolti. La dichiarazione è stata rilasciata in merito a una conversazione in cui si afferma che la Lega sta monitorando costantemente gli sviluppi e si impegna a valutare eventuali conseguenze future. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità sportive competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Stiamo monitorando con grande attenzione la situazione della Juve Stabia”. Lo dice il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin. “ Quello che è successo negli ultimi giorni rappresenta evidentemente un elemento di preoccupazione e va analizzato. Siamo in contatto costante con gli amministratori giudiziari, che restano per noi al momento il riferimento societario, e in settimana sarò a Castellammare per incontrarli”, conclude Bedin. Il club sta attraversando una crisi societaria che ha portato alla nomina di due amministratori giudiziari. Gli stessi amministratori hanno definito la Juve Stabia “ ostaggio di un socio che non rispetta gli impegni economici”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lega Serie B, Bedin: “Seguo il caso Juve Stabia, vedrò gli amministratori giudiziari”

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