Rinasce l’USD Piandiscò 1932
L’U.S.D. Piandiscò 1932 torna a disputare una partita ufficiale dopo più di dieci anni dedicati esclusivamente al settore giovanile. La società ha annunciato il ripristino della prima squadra, che parteciperà al campionato di Terza Categoria 2026-2027. La decisione segna la ripresa delle attività sportive per il club, che si prepara a confrontarsi con le altre squadre del torneo.
Arezzo, 07 giugno 2026 – Una nuova pagina si apre per l’U.S.D. Piandiscò 1932, che dopo oltre un decennio di lavoro esclusivamente dedicato al settore giovanile annuncia ufficialmente il ritorno in attività con una prima squadra pronta a debuttare nel campionato di Terza Categoria 2026-2027. La decisione rappresenta l’evoluzione di un progetto avviato con la rifondazione del 2012, costruito progressivamente attraverso la crescita del vivaio e la stabilizzazione della struttura societaria. Un percorso lungo, che oggi trova il suo sbocco naturale nella partecipazione ai campionati dilettantistici seniores. Alla base della svolta ci sono le...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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