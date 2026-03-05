Usd Pomarance Attestato benemerenza

A Pomarance, un riconoscimento di benemerenza è stato consegnato per celebrare un traguardo storico. La cerimonia si è svolta nel comune della Valdicecina, coinvolgendo figure che da oltre 75 anni portano avanti un’attività radicata nel territorio. L’evento ha richiamato l’attenzione di molti, sottolineando il legame tra passato e presente di questa comunità.

POMARANCE Un traguardo storico che profuma di polvere, sudore e passione, quella vera, che da tre quarti di secolo batte nel cuore della Valdicecina. La Figc ha voluto rendere omaggio a questa straordinaria longevità sportiva premiando l'Usd Pomarance con un attestato di benemerenza. Si tratta di un riconoscimento di altissimo rilievo a livello nazionale, destinato esclusivamente alle società capaci di distinguersi come realtà storiche e virtuose. La storia dell'Usd Pomarance affonda le sue radici nel 1951, anno della sua fondazione. La società mosse i suoi primi passi iscrivendosi alla prima divisione toscana, girone C, militandoci con costanza sino al 1963.