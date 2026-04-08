Un uomo ha ammesso di aver scritto un messaggio sul muro di una scuola, dichiarando che si trattava di uno scherzo e non di una minaccia. La confessione è stata resa pubblica dopo che il testo è stato scoperto e analizzato dalle autorità. La scritta, visibile nel centro cittadino, aveva suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità avevano avviato le verifiche. L'uomo ha spiegato di essere stato lui a realizzare il messaggio, chiarendo la natura non minacciosa del gesto.

Sassuolo (Modena), 8 aprile 2026 – “ E’ colpa mia, sono stato io a fare quelle scritte ma non era una minaccia, era uno scherzo. Chiedo scusa per il mio comportamento”. Dopo la comprensibile apprensione che si è ‘sollevata’ tra i banchi di scuola, al Volta di Sassuolo, a fronte di scritte intimidatorie apparse su un muro ma anche su un banco, in una classe, ora il colpevole si è fatto avanti. Ora per lo studente scatterà una sanzione disciplinare. La dirigente aveva sottolineato che l’autore del grave gesto non sarebbe rimasto impunito ed ora, infatti, per il giovane scatterà una sanzione disciplinare volta però ad una rieducazione del minore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Vendetta’ sul muro del Volta: “Sono stato io a fare quella scritta. Non era una minaccia, scherzavo”

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