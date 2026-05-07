Nelle ultime settimane si registra un blocco nelle nomine e nelle decisioni riguardanti il rimpasto di giunta. Il consigliere comunale ha confermato di non avere ancora novità da parte delle autorità competenti, lasciando la situazione invariata. Le discussioni e le attese si protraggono senza segnali di cambiamento, e la questione rimane aperta senza sviluppi concreti.

"Buonasera signor Mechelli, ci sono novità?". "Ancora nulla". Potrebbe essere questo il riassunto delle vicende politiche urbinati: un nulla di fatto. Tutto tace anche se nella prima serata di ieri si era diffusa la voce che il rimpasto di giunta ordinato dal sindaco Maurizio Gambini fosse avvenuto nel tardo pomeriggio. Come da prassi il Carlino è andato alla fonte e sentito il diretto interessato, Lino Mechelli, è arrivata la smentita: "Non è successo niente oggi pomeriggio – ha detto Mechelli –, anzi, non ho nemmeno sentito il sindaco oggi. L’avvicendamento è una cosa di cui aspetto notizia e penso che potrebbe avvenire a breve, ma non oggi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimpasto di giunta. Mechelli... attende

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