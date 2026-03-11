Il vicesindaco ha rassegnato le dimissioni e il sindaco ha annunciato un nuovo rimpasto di giunta. La decisione ha suscitato polemiche tra i membri dell’amministrazione e i cittadini, che chiedono chiarimenti sulla situazione. Le discussioni si sono concentrate sulla trasparenza e sulla comunicazione delle motivazioni dietro a queste scelte. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica, con richieste di spiegazioni ufficiali.

"Prendiamo atto delle dimissioni del vicesindaco e del conseguente rimpasto di giunta annunciato dal sindaco. Colpisce però come, anche in questa occasione, si preferisca raccontare l’amministrazione come una storia personale fatta di amicizie, comitati elettorali, ’ragazzi’ e soddisfazioni umane. Un racconto certamente suggestivo, ma che dice molto poco ai cittadini sulle vere ragioni politiche e amministrative di un cambio così rilevante". I consiglieri comunali della Lega Susi Giglioli, Angelo Fiore e Stefano Burgassi hanno così commentato l’ingresso nella giunta Giannì di Gianluca D’Alessio, nuovo vicesindaco che ha raccolto due giorni fa il testimone da Fabio Tinti (dimessosi "per impegni lavorativi"). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polemiche sul rimpasto di giunta: "Giannì dia spiegazioni ai cittadini"

