È iniziato il countdown di sette giorni per il rimpasto della giunta regionale in Sicilia. La scadenza si avvicina rapidamente, con un termine stabilito per evitare il blocco delle funzioni amministrative. La situazione riguarda la modifica della composizione dell’esecutivo regionale, che potrebbe portare a cambiamenti tra i membri dell'esecutivo. La decisione si avvicina, mentre si attende un’eventuale comunicazione ufficiale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scadenza imminente per evitare il blocco amministrativo. È partito il countdown per il rimpasto della giunta regionale siciliana. La scadenza è fissata al 30 aprile, e il dossier dovrà essere chiuso entro sette giorni, senza ulteriori rinvii. In caso contrario, per la Regione si prospetta una concreta paralisi amministrativa. Rischio stop alla spesa e attività rallentate. A partire dal 1° maggio, in assenza del rendiconto 2025 ancora in fase di elaborazione, scatteranno restrizioni significative: verrà bloccata la spesa per nuove consulenze e incarichi esterni. Inoltre, un eventuale ritardo nel rimpasto comporterebbe conseguenze operative rilevanti: i nuovi assessori, nominati oltre i tempi previsti, non potrebbero costituire i propri uffici di supporto, come gabinetti e segreterie.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rimpasto nella giunta Schifani: conto alla rovescia di 7 giorni

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