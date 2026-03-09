Domenica a Beverly Hills, una persona ha sparato numerosi colpi di arma da fuoco contro la villa di Rihanna, mentre la cantante era in casa. La polizia di Los Angeles ha confermato l’accaduto, secondo fonti come il Los Angeles Times e NBC4. Nessun dettaglio è stato comunicato sui feriti o sul sospetto, ma l’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato.

Il Los Angeles Times e NBC4, citando un portavoce della polizia di Los Angeles, hanno riferito che domenica una persona avrebbe esploso numerosi colpi di arma da fuoco nella villa di Rihanna a Beverly Hills. Alcuni spari, secondo quanto riportano le agenzie di stampa locali, avrebbero raggiunto il cancello della tenuta e un camper parcheggiato all’interno. Le autorità sono intervenute sul luogo della sparatoria alle 13:21 di domenica e hanno arrestato una sospettata, una di donna di trent’anni. Spari contro la villa di Rihanna: arrestata una donna di trent’anni. Da quanto si apprende, la popstar si trovava all’interno della propria abitazione al momento dell’aggressione, ma non ci sono stati feriti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spari contro l’abitazione di Rihanna e A$AP Rocky: la cantante era in casa

Articoli correlati

Spari contro casa di Rihanna, arrestata una donna: come sta la cantanteStando a quanto riportano i media americani, una donna avrebbe sparato dei colpi con un’arma da fuoco contro la casa di Rihanna a Beverly Hills.

La mamma di A$AP Rocky ha sempre saputo che Rihanna fosse quella giustaIn occasione del lancio del suo nuovo album Don’t Be Dumb, uscito il 16 gennaio 2026, il cantante ha concesso una lunga intervista al podcast del New...

A$AP Rocky on How He and Rihanna Inspire One Another (Exclusive)

Approfondimenti e contenuti su Spari contro l'abitazione di Rihanna e...

Temi più discussi: Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: una donna fermata dalla polizia; Spari contro l'abitazione di Rihanna, fermata una donna; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante era in casa. Le immagini dal drone; Spari contro la casa di Rihanna, fermata una donna.

Spari contro l’abitazione Rihanna a Beverly Hills: una donna fermata dalla poliziaLa popstar era in casa e fortunatamente è rimasta incolume. La donna sospettata ha tentato la fuga. msn.com

Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, un arrestoColpi d’arma da fuoco contro l’abitazione della cantante a Los Angeles. Arrestata una donna sospettata di aver aperto il fuoco con un fucile Momenti di paura a Beverly Hills dove sono stati esplosi al ... liberoreporter.it

Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, arrestata una donna: ecco come sta la cantante - facebook.com facebook

Spari contro la villa di Rihanna: arrestata una donna di 30 anni #usa x.com