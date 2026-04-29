Battuta da red carpet, destinata a circolare. Durante uno scambio a margine della sfilata Chanel a Biarritz, Nicole Kidman ha sorpreso tutti con una risposta diretta e ironica. Alla domanda su cosa farebbe se potesse scambiare la propria vita per un giorno con A$AP Rocky, l’attrice non ha avuto dubbi: “Bacerei sua moglie”, ovvero Rihanna. La reazione del rapper è stata immediata: una risata e un commento che ha chiuso il siparietto. “Nothing tops that”, niente batte questa. Il momento, rilanciato da diversi media internazionali, nasce in un contesto informale, tra interviste e backstage di una sfilata che ha riunito diverse star. Rocky, da parte sua, ha risposto in modo dicendo che, se dovesse scambiarsi un giorno con Kidman, metterebbe le mani sul suo guardaroba.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se fossi te per un giorno? Bacerei tua moglie Rihanna”: Nicole Kidman scherza con A$AP Rocky e il video è virale

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