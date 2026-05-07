Riforma istituti tecnici la scuola scende in piazza | Interventi penalizzanti

La scuola pistoiese ha organizzato una manifestazione questa mattina per protestare contro una recente riforma degli istituti tecnici. Gli insegnanti, studenti e genitori si sono radunati in piazza per esprimere il loro dissenso, ritenendo gli interventi previsti penalizzanti per il settore dell’istruzione tecnica. La protesta si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo diverse scuole e rappresentanti delle associazioni scolastiche locali.

Pistoia, 7 maggio 2026 – La scuola pistoiese torna a protestare. Questa mattina, a partire dalle 9.30, in molti si ritroveranno sotto l’Ufficio Scolastico Provinciale di via Mabellini per un presidio organizzato dalla FLC CGIL nell’ambito dello sciopero nazionale contro la riforma degli istituti tecnici. Una riforma che, anche nella nostra provincia, sta innalzando un livello di preoccupazione. La FLC CGIL ha sempre espresso una forte contrarietà verso un provvedimento che, spiegano dal sindacato, “interviene pesantemente sul curricula, sul monte ore, sul profilo educativo e professionale degli studenti”. https:www.lanazione.itfirenzecosa-faresciopero-scuola-6-7-maggio-7db1f062 Le discipline più penalizzate sono già state individuate con precisione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riforma istituti tecnici, la scuola scende in piazza: “Interventi penalizzanti” Notizie correlate Scuola, la Cgil sciopera: "No alla riforma degli istituti tecnici"Giovedì 7 maggio 2026, la Flc Cgil scende in piazza per esprimere la propria contrarietà alla riforma degli istituti tecnici. In piazza contro la riforma degli istituti tecnici: domani lo sciopero nazionaleFIRENZE – La Flc Cgil ha proclamato lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori degli istituti tecnici per domani (7 maggio). Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: fermiamo una riforma che taglia ore e futuro; Riforma istituti tecnici, la Cgil proclama uno sciopero per il 7 maggio; Riforma istituti tecnici, si apre il tavolo per cambiare le norme. Gilda: Servono correzioni vere nell’interesse di docenti, ATA e studenti; Scuola, monta la protesta contro la riforma dei tecnici: oltre 30mila firme. Il 7 maggio sciopero. Riforma istituti tecnici, la scuola scende in piazza: Interventi penalizzantiPresidio di protesta della Flc Cigl sotto l’ufficio scolastico: Con questi cambiamenti si colpiscono pesantemente materie-chiave ... lanazione.it Riforma PNRR Istituti tecnici, MIM: incontro al Ministero con i sindacati, intesa per garantire la stabilità dell'organico e la tutela delle disciplineOggi si è svolto al Ministero un incontro con i sindacati che hanno aderito alla procedura di raffreddamento per affrontare il tema della ... iltempo.it Sciopero contro la riforma degli Istituti Tecnici: tutte le mobilitazioni di domani, città per città! - facebook.com facebook La scuola in sciopero contro la riforma degli istituti tecnici Oggi la protesta di Usb e Cobas, da domani si aggiungerà la Flc Fracassi (Cgil): «Si piega l’istruzione alle esigenze delle imprese» Riccardo Chiari x.com